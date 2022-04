Les algues à marée basse, 28 juillet 2021, .

Les algues à marée basse

2021-07-28 – 2021-07-28

À marée basse, le temps d’une balade, un animateur de l’Aquarium Marin vous emmène sur la plage et vous aide à reconnaître les algues et à y associer leurs utilisations passées, présentes et futures. Une manière de comprendre un peu mieux leurs vertus et leur rôle dans l’écosystème côtier.

