Montagne Evasion Les Albertans – Montriond Montriond, 15 août 2023, Montriond.

Montagne Evasion 16 – 25 août Les Albertans – Montriond 675

Lieu du séjour

Le séjour de vacances se déroulera aux Albertans, petit hameaux de Haute Savoie non loin de Morzine Avoriaz, célèbre station montagnarde, dans un envrionnement sauvage et prévervé, au plus proche du lac de Montriond.

Hébergement

Hébergé dans un chalet collectif en chambre de 3 à 4 lits, tu participeras à la vie quotidienne du séjour accompagné par l’équipe d’animation (organisation des activités, repas, cuisine, règles de vie, entretien…)

Les vacances

Tu souhaites découvrir la montagne, ses paysages, ses activités et ses loisirs ? Tu pourras profiter du séjour afin de t’initier au kayak ou au paddle sur le lac de Montriond, ou bien profiter de la plage de ce petit lac de montagne.

Pendant les vacances, tu seras plongé dans la vie en collectivité et impliqué dans l’organisation du séjour tout en respectant le rythme de chacun : lever echelonné, vie quotidienne, veillée…

Transport

Voyage en car grand tourisme de nuit

Les Albertans – Montriond 685 chemin des Albertans Les Albertans 74110 Montriond Montriond 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0231945695 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T00:00:00+02:00 – 2023-08-16T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:59:00+02:00

les albertans montriond