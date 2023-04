Ouverture résidence Alain Pontarelli Les Aires Saint-Michel, 15 avril 2023, Aubagne.

Résidence d’artiste d’Alain Pontarelli dans le cadre du soutien à la création contemporaine.

Rencontre et échange sur le travail du sculpteur.. Familles

2023-04-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-15 18:00:00. .

Les Aires Saint-Michel Les Pénitents Noirs

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Artist?s residence of Alain Pontarelli in the framework of the support to contemporary creation.

Meeting and exchange on the work of the sculptor.

Residencia artística de Alain Pontarelli en el marco del apoyo a la creación contemporánea.

Encuentro e intercambio sobre la obra del escultor.

Künstlerresidenz von Alain Pontarelli im Rahmen der Unterstützung für zeitgenössisches Kunstschaffen.

Treffen und Austausch über die Arbeit des Bildhauers.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile