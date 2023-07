VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE ST MICHEL ET DES VESTIGES DU CHATEAU DE MOURCAIROL Les Aires, 24 juin 2023, Les Aires.

Les Aires,Hérault

Visite commentée de la chapelle St Michel et des vestiges du château de Mourcairol le dernier samedi de chaque mois.

RDV 17h sur le parking du site. Réservation obligatoire au 06 08 87 21 52 – tarifs 5€

Chaussures de marches – dénivelé 50m distance 9000m aller-retour, durée 1h45.

2023-06-24 17:00:00 fin : 2023-06-24 . EUR.

Les Aires 34600 Hérault Occitanie



Guided tour of the chapel of St Michel and the remains of the château de Mourcairol on the last Saturday of each month.

Meet at 5pm at the site parking lot. Booking essential on 06 08 87 21 52 – rates 5?

Walking shoes – altitude difference 50m distance 9000m round trip, duration 1h45

Visita guiada a la Capilla de San Miguel y a los vestigios del Castillo de Mourcairol el último sábado de cada mes.

Cita a las 17:00 h en el aparcamiento del recinto. Imprescindible reservar en el 06 08 87 21 52 – precio 5?

Calzado de senderismo – desnivel 50m distancia 9000m ida y vuelta, duración 1h45

Kommentierte Besichtigung der Kapelle St Michel und der Überreste des Schlosses von Mourcairol am letzten Samstag im Monat.

RDV 17 Uhr auf dem Parkplatz der Anlage. Reservierung erforderlich unter 06 08 87 21 52 – Preis 5 ?

Wanderschuhe – Höhenunterschied 50 m Entfernung 9000 m Hin- und Rückweg, Dauer 1 Stunde 45 Minuten

