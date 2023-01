« Les AirElles Truyes Truyes Truyes Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Truyes

« Les AirElles Truyes, 4 février 2023, Truyes Truyes. « Les AirElles Truyes Indre-et-Loire

2023-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-04 22:30:00 22:30:00 Truyes

Indre-et-Loire Truyes EUR 13 Trio vocal Jazz

«Trois filles, trois voix, « Les AirElles » vous entraînent dans un répertoire jazz francophone où la polyphonie est reine. Elles vous convient dans un voyage original et leur plaisir de chanter vous prend par la main. Le groupe s’est formé autour de la complicité et du travail des 3 chanteuses et de leurs comparses guitariste et contrebassiste.» Trio vocal Jazz

Ce quintet à cordes défend un swing à la française.

«Se détendre et profiter de ce concert à déguster sans modération!» danfavier@free.fr +33 6 30 32 75 87 http://asso3p2a.wixsite.com/3p2a 3P2A

Truyes

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Truyes Autres Lieu Truyes Adresse Truyes Indre-et-Loire Ville Truyes Truyes lieuville Truyes Departement Indre-et-Loire

Truyes Truyes Truyes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truyes-truyes/

« Les AirElles Truyes 2023-02-04 was last modified: by « Les AirElles Truyes Truyes 4 février 2023 Indre-et-Loire Truyes Truyes Indre-et-Loire

Truyes Truyes Indre-et-Loire