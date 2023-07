Vide-grenier Les Airelles Le Chambon-sur-Lignon, 29 juillet 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Emplacement avec table et café de bienvenue : 8€

Entrée gratuite pour les visiteurs..

2023-07-29 08:00:00 fin : 2023-07-29 18:00:00. .

Les Airelles

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Pitch with table and welcome coffee: 8?

Free admission for visitors.

Parcela con mesa y café de bienvenida: 8?

Entrada gratuita para los visitantes.

Stellplatz mit Tisch und Begrüßungskaffee: 8?

Freier Eintritt für Besucher.

