LES AILES DU LIVRE Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle

LES AILES DU LIVRE Longwy, 12 mars 2022, Longwy. LES AILES DU LIVRE Place Leclerc Hôtel de Ville Longwy

2022-03-12 14:00:00 – 2022-03-12 19:00:00 Place Leclerc Hôtel de Ville

Longwy Meurthe-et-Moselle Longwy Salon littéraire avec la présence de 45 auteurs.

Au programme : expositions d’objets d’écriture et de photographies, ateliers de calligraphie, spectacles pour enfants, ateliers de philosophie pour enfants et adolescents, lectures de poésies et d’extraits d’ouvrages sur le Tour de France et le vélo etc…

Pass vaccinal exigé. +33 6 48 07 64 97 Des livres et vous

Place Leclerc Hôtel de Ville Longwy

dernière mise à jour : 2022-02-24 par OT DU PAYS DE LONGWY

Détails Catégories d’évènement: Longwy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Longwy Adresse Place Leclerc Hôtel de Ville Ville Longwy lieuville Place Leclerc Hôtel de Ville Longwy Departement Meurthe-et-Moselle

Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longwy/

LES AILES DU LIVRE Longwy 2022-03-12 was last modified: by LES AILES DU LIVRE Longwy Longwy 12 mars 2022 Longwy Meurthe-et-Moselle

Longwy Meurthe-et-Moselle