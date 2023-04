« Les ailes du désir », un conte allégorique dansé au théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

« Les ailes du désir », un conte allégorique dansé au théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet, 29 mars 2023, Paris. Du mercredi 29 mars 2023 au samedi 01 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h50

.Public adolescents adultes. payant

La poésie du film culte de Wim Wenders dans une adaptation audacieuse servie par une troupe en accord parfait. En recréant l’histoire de l’ange Damiel qui descend sur terre pour connaître les troubles sensuels des humains, le directeur du Ballet de l’Opéra national du Rhin crée la pièce maîtresse de son ambitieux projet pour un ballet européen au XXIe siècle. En un acte noir et urbain, suivi d’un acte blanc et astral, Bruno Bouché capte le romantisme particulier du Berlin d’avant la chute du mur, dans une œuvre qui change le regard sur la danse des grands ensembles. Où tous les désirs ont droit de cité, des clubs underground aux envols des anges. Et l’attraction de Damiel pour la trapéziste Marion fait naître des pas de deux d’une rare beauté… Thomas Hahn Théâtre du Châtelet 2 Rue Edouard Colonne 75001 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/danse/les-ailes-du-desir-inspire-du-film-de-wim-wenders 0148875442 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets/?kld=2223

https://api.theatredelaville-paris.com/assets/w1500-h1500-q80/4a8a3be8/les_ailes_du_desir.jpg

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre du Châtelet Adresse 2 Rue Edouard Colonne Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre du Châtelet Paris

Théâtre du Châtelet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Les ailes du désir », un conte allégorique dansé au théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet 2023-03-29 was last modified: by « Les ailes du désir », un conte allégorique dansé au théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet 29 mars 2023 Paris Théâtre du Châtelet Paris

Paris Paris