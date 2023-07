Sauvegardons le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon Les Ailes De L’Ouest Ligné, 16 septembre 2023, Ligné.

Bonjour à tous,

La quarantième édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 sur les thèmes « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ».

Le « Patrimoine Vivant » désigne les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre qui sont recréés en permanence comme les chants, les danses, les rituels, les fêtes, – ’ ou encore les connaissances liées à la nature et l’univers.

Chacun de nous fait vivre un certain nombre de ces patrimoines vivants qui lui ont été transmis par sa famille ou au gré de ses interactions sociales et culturelles. Ces pratiques sont parfois associées à des objets, des paysages ou des monuments. Le patrimoine vivant leur donne alors sens.

Pour l’occasion, nous ouvrons le hangar et nous souhaitons vous faire partager notre passion et vous faire découvrir le monde de l’aéronautique.

La préservation de tous types de matériels et/ou documentations touchant de près ou de loin le milieu aéronautique ainsi que la restauration de machines volantes, et le cas échéant, la remise en état de vol.

Les Ailes De L'Ouest 119 Le Mesnil 44850 Ligné Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 25 95 29 89 http://lesailesdelouest.fr/ https://www.facebook.com/lesailesdelouest

