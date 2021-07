Saint-Méloir-des-Ondes Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine, Saint-Méloir-des-Ondes Les ailes de l’histoire Saint-Méloir-des-Ondes Saint-Méloir-des-Ondes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine Saint-Méloir-des-Ondes Reconstitution d’un camp US 1944. Pendant ces 2 jours, plusieurs animations prévues au programme : Samedi : exposition de maquettes de 14h à 19h, balades en véhicules anciens. Repas animé le samedi soir à 20h sur réservation auprès des commerçants.

Dimanche : cérémonie et inauguration de la Stele B17 Hell Below à 11h30, exposition de maquettes de 14h à 17h +33 6 88 26 12 98 Reconstitution d’un camp US 1944. Pendant ces 2 jours, plusieurs animations prévues au programme : Samedi : exposition de maquettes de 14h à 19h, balades en véhicules anciens. Repas animé le samedi soir à 20h sur réservation auprès des commerçants.

Dimanche : cérémonie et inauguration de la Stele B17 Hell Below à 11h30, exposition de maquettes de 14h à 17h

