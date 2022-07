LES AILES BLEUES AUTREMENT Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

LES AILES BLEUES AUTREMENT Pornic, 3 juillet 2022, Pornic. LES AILES BLEUES AUTREMENT

Port de Plaisance de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique

2022-07-03 13:00:00 – 2022-07-03 18:00:00 Pornic

Loire-Atlantique Prestation privative: min 2 personnes et maxi 6 personnes ( il faut constituer un groupe) pour cette prestation à bord afin d’observer la patrouille réaliser leur show aérien. Le bateau restera en mer sans navigation.

Une boisson sans alcool sera offerte.

RDV ponton A du port de plaisance de la Noëveillard à 13h00 et départ 13h30. Une autre façon de vivre les ailes bleues… depuis la mer ! catatlantic@neomare.fr +33 7 57 57 60 46 http://www.neomare.fr/cat-atlantic/ Prestation privative: min 2 personnes et maxi 6 personnes ( il faut constituer un groupe) pour cette prestation à bord afin d’observer la patrouille réaliser leur show aérien. Le bateau restera en mer sans navigation.

Une boisson sans alcool sera offerte.

RDV ponton A du port de plaisance de la Noëveillard à 13h00 et départ 13h30. Pornic

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Port de Plaisance de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique Ville Pornic lieuville Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

LES AILES BLEUES AUTREMENT Pornic 2022-07-03 was last modified: by LES AILES BLEUES AUTREMENT Pornic Pornic 3 juillet 2022 Port de Plaisance de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique