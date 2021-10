La Montagne Scène du Lapin Vert Loire-Atlantique, Nantes Les aiguilleurs – de Brian Phelan – Cie Zig Zag Scène du Lapin Vert La Montagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les aiguilleurs – de Brian Phelan – Cie Zig Zag Scène du Lapin Vert, 20 novembre 2021, La Montagne. 2021-11-20

Horaire : 20:32 21:57

Gratuit : non 8 € / 5 € réduitCarte 5 entrées : 30 €Réservations : almlapinvert@free.fr – 07 49 27 72 44 Albert et Alfred, deux cheminots proches de la retraite, voient leur quotidien bouleversé par l’arrivée d’un jeune apprenti. Les deux anciens vont essayer de mettre de l’huile dans les rouages de leurs relations mais le conflit de génération va tourner au vinaigre. Par la Cie Zig Zag (Rennes) Mise en scène : Laurent Cottin Traduit de l’irlandais par Isabelle Fanchon Durée : 1h25 Scène du Lapin Vert adresse1} La Montagne 44620

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Scène du Lapin Vert Adresse Foyer laïque - 45 rue Violin Ville La Montagne lieuville Scène du Lapin Vert La Montagne