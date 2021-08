Les aides et l’accompagnement à la rénovation pour le tertiaire En ligne, 4 octobre 2021, Lille.

Les aides et l’accompagnement à la rénovation pour le secteur du petit tertiaire ——————————————————————————– Les artisans, commerçants et plus généralement les entreprises du secteur du petit tertiaire peuvent bénéficier d’aides pour leur projet de travaux de rénovation, et d’un accompagnement spécifique. Pour vous aider à y voir plus clair, votre conseiller FAIRE (info-énergie) vous propose un tour d’horizon des aides et solutions d’accompagnement auxquelles vous pouvez prétendre. **→ Lundi 4 octobre 2021 de 18h à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, la veille ou le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePZr_2I6lYRSyNIPptizWmp2haD5XAtVbh0nLws1yZ_8JGyQ/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePZr_2I6lYRSyNIPptizWmp2haD5XAtVbh0nLws1yZ_8JGyQ/viewform?usp=sf_link)

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

