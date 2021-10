Les Agla’Scenes – Talents du 91 Auditorium, 27 novembre 2021, Égly.

Les Agla’Scenes – Talents du 91

Auditorium, le samedi 27 novembre à 20:30

LA VEINE Après un passage au festival Rock en Seine 2018 et une première partie des Fatals Picards en 2019, La Veine revient sur scène avec de nombreux projets pour 2021. La Veine, car dans leurs veines coule le même sang. Forts de leur complicité, ces quatre frères mettent en musique des poèmes à la sueur d’un rock qui transpire. Un univers à la fois romantique et sauvage, élégant et spontané. [https://www.youtube.com/watch?v=wHoQMdfXVuI](https://www.youtube.com/watch?v=wHoQMdfXVuI) TOAN’CO Des ambiances vocales street, proches du Slam, couplées aux vibra8ons naturelles et acoustiques. Ainsi TOAN’CO balade sa singularité tant sur les trottoirs glacés de la grande ville qu’à l’horizon chaleureux d’une plage océanique. Par un flow imagé et humaniste sur un beatbox à faire trembler les cœurs moroses, le binôme dévoile une poésie urbaine aussi fougueuse que feutrée, résolument solaire. [https://www.youtube.com/watch?v=vFjgOq2KfrI](https://www.youtube.com/watch?v=vFjgOq2KfrI) Après une cinquantaine de concerts depuis leurs débuts, dont un co-plateau avec Tété à l’UNESCO en 2019, TOAN’CO était en première partie de [Flavia Coelho](https://www.m-essonne.fr/flavia-coelho-jaime-la-proximite-cest-la-base-de-mon-ecriture/) au Rack’am (91), le 24 septembre dernier en tant que vainqueur du [Tremplin Jeunes Talents du Rack’am](https://www.m-essonne.fr/toanco-remporte-le-tremplin-musical/) (91) – Session 2021 A savoir : – Gratuit pour les moins de 12 ans – Petite restauration sur place

12€

Co-plateau avec LA VEINE et TOAN’CO

Auditorium 1 rue des écoles 91520 EGLY Égly Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T23:00:00