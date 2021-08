Paris Bibliothèque Claude Lévi-Strauss île de France, Paris Les agiteuses : rendez-vous des féminisme·s Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Catégories d’évènement: île de France

Un rendez-vous bimestriel pour parler des féminismes à la bibliothèque Claude Lévi-Strauss ! Première séance le samedi 9 octobre à 17h. En 2020, la bibliothèque Claude Lévi-Strauss a lancé le rayon Féminisme·s. On vous propose désormais tous les deux mois un rendez-vous pour discuter de l’actualité des féminismes. “Les agiteuses” : des lectures, des débats, des découvertes… Ouvert à toutes et à tous, ce rendez-vous régulier vous permettra de suivre un sujet d’actualité, d’échanger des points de vue et de vous forger une opinion. Première séance le samedi 9 octobre à 17h. Inscription conseillée au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr. Animations -> Autre animation Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41, avenue de Flandre Paris 75019

