Dans le cadre du programme « Kiosques en fête », l’orchestre d’harmonie des agents de la Ville de Paris (OHAVP) sous la direction de Vicente Luna vous propose un voyage musical dans le cadre d’un concert autour d’un programme tiré du répertoire classique et de pièces adaptées pour orchestre d’harmonie. Fondé en 2016, l’orchestre d’harmonie des agents de la Ville de Paris (OHAVP) regroupe une trentaine de fonctionnaires de la Ville de Paris qui se réunissent pour partager leur passion commune : la musique L’orchestre a donné son tout premier concert en 2017 au square Elie Wiesel. Il s’y produit dorénavant tous les ans au printemps. Placé sous la direction de Vicente Luna, professeur de tuba au conservatoire du 13ème et directeur musical de l’orchestre d’harmonie de la Ville du Havre, l’orchestre vous propose un voyage musical dans le cadre d’un concert autour d’un programme tiré du répertoire classique et de pièces adaptées pour orchestre d’harmonie. square du Temple – Elie Wiesel 63, rue de Bretagne 75003 Paris Contact : ohavp75@gmail.com https://fr-fr.facebook.com/OHAVP https://fr-fr.facebook.com/OHAVP

