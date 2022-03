Les agents de la Ville en concert Mairie du 18e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 23 mars 2022

L'orchestre d'harmonie des agents de la Ville de Paris (OHAVP) vous propose un voyage musical dans le cadre d'un concert gratuit autour d'un programme tiré du répertoire classique et de pièces adaptées pour orchestre d'harmonie dans le cadre somptueux de la salle des fêtes de la mairie du 18ème. Créé en 2016, l'orchestre d'harmonie des agents de la Ville de Paris est composé, comme son nom l'indique, d'une trentaine de fonctionnaires municipaux qui se réunissent autour de leur passion commune : la musique. Représentant toutes les composantes de la ville (espaces verts, voirie, culture, sport, propreté, sécurité, ressources humaines, santé… ) et tous les grades, ils répètent toutes les semaines pendant leur temps de repos. Placés sous la baguette de Vicente Luna, professeur de tuba au conservatoire du 13ème arrondissement, ils interprètent un répertoire tiré du répertoire classique et de pièces adaptées pour orchestre d'harmonie. Ils reprennent dans le 18ème leur tour des mairies d'arrondissement entamé dans le 6ème et qui se poursuivra dans le 11ème le 5 mai. C'est aussi l'occasion pour le public de découvrir le patrimoine municipal à travers les belles salles des fêtes des maisons communes parisiennes.

