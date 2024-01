Les agents conversationnels vus par un statisticien En visioconférence partout en France Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Les agents conversationnels vus par un statisticien
Vendredi 22 mars, 18h30

Explorez le rôle des agents conversationnels dans notre quotidien. Démystifiez les algorithmes derrière cette technologie et découvrez à la fois leur potentiel et les défis qu’ils représentent. Vendredi 22 mars, 18h30 1

Les conférences « L’invité(e) du jeudi » – un partenariat Cnam Bretagne et l’AFAS – vous sont proposées chaque mois.

Animées par des experts passionnés de leur domaine d’intervention, elles traitent de sujets d’actualité mais en prenant le recul nécessaire.

Webconférence sur Teams d’Avner Bar-Hen

Professeur du Cnam titulaire de la chaire « statistiques et données massives »

22 mars 2024 à 18h30

En remontant le fil de l’histoire des agents conversationnels d’Eliza à ChatGPT, nous explorerons les différentes étapes qui ont conduit à leur omniprésence dans notre vie quotidienne. Comprendre les rouages de ces agents devient donc une nécessité grandissante, d’autant plus que leur utilisation est chaque jour plus simple et plus variée.

A l’aide d’exemples simples, nous examinerons les algorithmes les plus répandus sous-jacents aux agents conversationnels. Cette approche pratique permettra de comprendre le fonctionnement de cette technologie et donc de mettre en lumière non seulement leur potentiel à faciliter nos vies, mais également les défis inhérents à leur utilisation.

Avner Bar-Hen est professeur du Cnam titulaire de la chaire « statistiques et données massives ». Il est membre du conseil scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, ancien membre de la Commission spécialisée Evaluation, stratégie et prospective (CSESP) du Haut Conseil de la Santé Publique ainsi qu’ancien président de la Société Française de Statistique. Il a publié plus de 120 articles et encadré une quinzaine de thèse. Outre son travail d’enseignement et de recherche en statistique, il s’intéresse à la médiation scientifique autour des mathématiques. Il a animé pendant plusieurs années le blog Statistiquement vôtre du magazine Sciences et Avenir, et il participe à de nombreuses animations en milieu scolaire ou auprès du grand public.

