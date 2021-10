Les Agamemnonz + El Gran Chufle + The Rogue Waves L’international, 11 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 20h à 23h

La déferlante “surf” américaine emmenée par les Ventures, les Challengers ou encore les Astronauts a eu raison de ces quatre garçons !

LES AGAMEMNONZ

(Rouen – Surf – Hi-Tide Recordings)

Ils ont néanmoins su créer une sonorité nouvelle et inimitable que l’on reconnaît dès la première note. Le phrasé de leurs guitares, leur musicalité, l’originalité de leurs compositions et arrangements soutenus par une rythmique subtile, voilà le secret du succès étourdissant des Agamemnonz qui n’ont pas fini de dire “Au Revoir” sur les scènes du monde entier…

https://lesagamemnonz.bandcamp.com

EL GRAN CHUFLE

(Paris – Dark-Surf)

El Gran Chufle s’est formé comme un side band dark-surf-motorik entre Memo (Panico) et PJ Grappin (Holden) il y a quelques années. Sur myspace se rencontrent Georgina (chanteuse australienne basée à Londres) branchée psyché et exotisme et Malfitano, bassiste fraîchement arrivé du Chili. Ils enregistrent un EP, puis l’album WAITECAS. Repérés par Steve Mckay (Pulp) et le Dj Tom Ravenscroft, ils se produisent entre Londres et Paris, et partagent la scène avec The Oscillation, The Rayographs, La Feline et d’autres groupes de la scène locale. Après la sortie de Waitecas (Hueso Records/All Time Low, 2012) le groupe fait une pause. Georgina quitte le groupe, Mr Lucido reprends les Farfisas, et la machine repart à nouveau

https://elgranchufle.bandcamp.com

THE ROGUE WAVES

(Paris – Surf – Gravity Music)

Formé début 2018 par trois amis de longue date, fans de surf, de séries B, de Converses trouées, et de René Coty, le surf garage de The Rogue Waves convoque Link Wray, The Shadows et Dick Dale comme une bonne B.O. d’un grindhouse tarantinesque.

https://theroguewaves.bandcamp.com/album/nova-65

