Les Afterworks de l’Ivresse Caveau du Château de la Gaude Aix-en-Provence, lundi 15 avril 2024.

A partir du 15 avril, les Afterworks de l’Ivresse reprennent au Château de la Gaude. Tous les lundis et jeudis à partir de 18h, rendez-vous au Caveau du domaine pour déguster de bons vins accompagnés des tapas du chef.

Avec l’arrivée de la saison, le Château de la Gaude lancent ses soirées dégustation, tous les lundis et jeudis de 18h à 22h au Caveau du domaine pour passer des moments conviviaux après une journée de travail.

Dans un cadre contemporain et lumineux, partageons un moment chaleureux autour du vin lors des afterworks de l’Ivresse . Un moment de détente et de convivialité pour finir la journée en beauté.



Ces afterworks dégustations sont accessibles à tous que vous soyez novices ou connaisseurs vous trouverez votre bonheur parmi leur sélection et les explications de leurs cavistes.



Une belle sélection de vins vous sera proposée par nos cavistes et sommeliers.

Pour accompagner ces moments de convivialité, le chef Matthieu Dupuis Baumal vous propose une sélection de tapas en accord avec les vins de la soirée.



⚠ L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ⚠. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 18:00:00

fin : 2024-06-28 22:00:00

Caveau du Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservation@chateaudelagaude.com

