LES AFTERWORK DE L'ASTER Péret, 9 juillet 2021-9 juillet 2021

À 19h, tous les vendredis (sauf le 23 juillet et le 6 août), au Domaine de l’Aster, soirée d’été où se retrouver entre amis, entre collègues ou en famille autour d’une bouteille de vin, d’un repas (concocté en collaboration avec des Food-Trucks héraultais) où d’un plateau de coquillages.

Tarifs : bouteille de vin : de 8€ à 18€, Verres de vin : de 2€ à 3€ et plat food-trucks : pas plus de 15€. Entrée libre avec réservation obligatoire.

