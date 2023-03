Les afterwork Aquae Maltae Rue ee l’Ancienne Minoterie Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les afterwork Aquae Maltae Rue ee l’Ancienne Minoterie, 3 juin 2023, Aix-en-Provence . Les afterwork Aquae Maltae Aquae Maltae – Brasserie de Provence Rue ee l’Ancienne Minoterie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Rue ee l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

2023-06-03 17:30:00 17:30:00 – 2023-07-31 21:00:00 21:00:00

Rue ee l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Aquae Maltae, la bière bio Aixoise, c’est trois artistes-brasseurs qui inventent et produisent des bières artisanales, bio et locales depuis 2015.

Retrouvez 6 des bières de la brasserie en pression et 25 bières bios en bouteilles. Elles sont toutes brassées sur place.



Pour accompagner les bières, vous pouvez prendre une assiette de charcuterie, de fromage ou une terrine. Si vous ne mangez pas de viandes, pas de souci, on vous propose plusieurs tartinades végétariennes.



Pour celles et ceux qui ne boivent pas d’alcool, vous avez le choix entre des kombucha bio, des jus de raisin, des sirops ou encore la limonade artisanale à la pression de la brasserie ! Vous voulez profiter d’une bonne bière après le boulot ? Aquae Maltae est ouvert pour des soirées afterwork jusqu’à 21h les mardis et mercredis. event@aquaemaltae.com +33 4 42 21 37 03 https://www.aquaemaltae.com/events/ Rue ee l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Rue ee l'Ancienne Minoterie Aquae Maltae - Brasserie de Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Rue ee l'Ancienne Minoterie Aquae Maltae - Brasserie de Provence Aix-en-Provence

Les afterwork Aquae Maltae Rue ee l’Ancienne Minoterie 2023-06-03 was last modified: by Les afterwork Aquae Maltae Rue ee l’Ancienne Minoterie Aix-en-Provence 3 juin 2023 Aquae Maltae - Brasserie de Provence Rue ee l'Ancienne Minoterie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Rue ee l'Ancienne Minoterie Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône