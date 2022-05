Les afters de l’été Saint-Martin-d’Ablois Saint-Martin-d'Ablois Catégories d’évènement: Marne

Saint-Martin-d'Ablois

Les afters de l’été Saint-Martin-d’Ablois, 13 mai 2022, Saint-Martin-d'Ablois. Les afters de l’été Saint-Martin-d’Ablois

2022-05-13 – 2022-05-13

Saint-Martin-d’Ablois Marne Saint-Martin-d’Ablois LES AFTERS des Côteaux Sud d’Épernay

Bar à Champagne, musiques et planches apéritives Retrouvez-nous certains vendredis chez un Vigneron des Coteaux Sud d’Epernay de 18h à 21 h VENDREDI 13 MAI 2022

chez le Champagne Jean Sélèque – Pierry

VENDREDI 27 MAI 2022

chez le Champagne Lebeau-Batiste – Chavot-Courcourt

VENDREDI 3 JUIN 2022

chez le Champagne Louis Huot – Saint-Martin-d’Ablois

VENDREDI 17 JUIN 2022

chez le Champagne B. Girardin – Mancy

VENDREDI 1 ER JUILLET 2022

chez le Champagne Lalouelle – Saint-Martin-d’Ablois

VENDREDI 8 JUILLET 2022

chez le Champagne Jean Sélèque – Pierry

VENDREDI 15 JUILLET 2022

chez le Champagne Vollereaux – Pierry

VENDREDI 22 JUILLET 2022

chez le Champagne Louis Huot – Saint-Martin-d’Ablois

VENDREDI 12 AOÛT 2022

chez le Champagne Lecomte Père & Fils – Vinay

VENDREDI 19 AOÛT 2022

chez le Champagne Marcel Richard – Moussy Apéritif chez les vignerons infos@coteaux-sud-epernay.fr http://www.coteaux-sud-epernay.fr/evenements/fascinant-week-end LES AFTERS des Côteaux Sud d’Épernay

