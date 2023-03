Les Affoubertis, diner concert Vailly-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Cher

Cher Diner Concert: « Les Affoubertis »

Organisé par l’association TD Solidarité & Santé avec la participation gracieuse du groupe « Les Affoubertis » pour le recrutement d’un 2eme médecin à Vailly !

Date limite de réservation: 20 mars 2023 +33 2 48 73 71 45

