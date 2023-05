Les Affiches artistiques des Jeux de Paris 2024 Quais de Seine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 01 juin 2023

de 15h00 à 20h00

Tout public. gratuit

Depuis le début du XXe siècle, les comités d’organisation des Jeux (COJO) développent le programme des Affiches artistiques en collaboration avec la Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine du Comité International Olympique (CIO). À chaque édition, des artistes participent à la mémoire collective des Jeux, en créant un corpus d’oeuvres d’art originales qui expriment, par l’image, les valeurs olympiques et paralympiques. Paris 2024 présente les créations de sept artistes, autour des notions d’inclusivité, de parité, de sobriété et d’innovation qui font la particularité des Jeux de Paris 2024. Ce programme, qui s’inscrit dans l’Olympiade Culturelle, offre aux artistes une opportunité créative unique de participer à la construction de la mémoire collective des Jeux en créant un corpus d’œuvres d’art originales qui expriment, par l’image, les valeurs Olympiques et Paralympique. C’est au tour de Paris 2024 de vous présenter ses Affiches artistiques. Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, sept artistes ont été invités à réaliser des diptyques composés d’une affiche Olympique et d’une affiche Paralympique. ‒ Un programme organisé par le Comité d’organisation des Jeux (COJO), en collaboration avec le Comité International Olympique (CIO). Quais de Seine Quai de la Mégisserie 75001 Paris Contact :

