Les ados et internet Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

2022-02-19 10:30:00 – 2022-02-19 12:00:00

Colombelles Calvados Colombelles Vous vous posez des questions sur vos adolescents et leur consommation d’internet, quels réflexes avoir, comment les accompagner et les outils qui peuvent vous y aider ?

La médiathèque Le Phénix vous propose d’en discuter autour d’un café.

Vous vous posez des questions sur vos adolescents et leur consommation d'internet, quels réflexes avoir, comment les accompagner et les outils qui peuvent vous y aider ? La médiathèque Le Phénix vous propose d'en discuter autour d'un café.

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

