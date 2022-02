Les ados en scène Les Portes du Coglais, 27 mai 2022, Les Portes du Coglais.

Les ados en scène Centre culturel du Coglais 1 rue Saint-Mélaine Les Portes du Coglais

2022-05-27 – 2022-05-29 Centre culturel du Coglais 1 rue Saint-Mélaine

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Venez profiter d’un week-end théâtral !

Le festival soutient le travail des jeunes et leur engagement culturel en permettant aux troupes de théâtre d’adolescents du Pays du Fougères en passant par Rennes et le Pays de Mayenne, de venir présenter leurs créations dans des conditions optimales et avec un équipement professionnel sur tout un week-end de représentations.

Le vendredi et le samedi à 19h30 et le dimanche à 14h30.

Organisé par le Collectif TMSAF

Infos et réservations par téléphone.

+33 6 03 45 07 56 http://collectif-tmsaf.fr/

