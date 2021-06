Les adolescents de demain CHALET DES PLEINS FEUX, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Pont-de-Roide-Vermondans.

Les adolescents de demain

du lundi 12 juillet au samedi 17 juillet à CHALET DES PLEINS FEUX

· LES ADOLESCENTS DE DEMAIN Ces enfants qui deviendront très bientôt nos adolescents de demain ont besoin de grandir dans le respect des règles et des devoirs que notre société nous enseigne. C’est pour cela qu’il faut dès le plus jeune âge leur inculquer nos valeurs pour qu’ils puissent grandir et s’épanouir dans les meilleures conditions possible, dans le même temps développer leurs particularités et ce qui les rend unique dans leur réflexion. Ce premier séjour a pour but d’enclencher cette démarche, beaucoup des enfants qui participent à ce séjour n’ont jamais été en vacances, d’autres n’ont même jamais quitté le cocon familial. Le développement de l’autonomie par l’auto apprentissage est un des éléments les plus importants de ce séjour, les enfants vont vivre avec leurs camarades pendant une semaine en se responsabilisant dans quasiment toutes les taches du quotidien. Ces taches qui comprennent la préparation des repas pour le groupe, s’occuper de leur hygiène personnelle, l’organisation de leur affaires et bien d’autre choses encore. Tout cela sous la supervision des animateurs présent qui assurent toujours la sécurité et le bien-être des enfants avant tout. L’équipe pédagogique à préparer dans le cadre de cette colo apprenante un programme qui allie moment de travail ludique avec des « cahiers de vacances » qui ont été créés spécialement pour cette occasion par nos services civique et des activités sportive qui vont permettre de créer une relation unique avec la nature pour ces enfants habitués au « bitume » du quartier. Observer, apprendre en jouant, trouver du plaisir dans le milieu naturel, s’émouvoir, toucher, sentir, goûter, écouter, rencontrer, échanger, créer, aider, être vigilant, être responsable, se détendre, autant de mots qui s’appliquent aux activités de découverte et de pleine nature qui seront proposées à Pont de Roide par nos animateurs.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CHALET DES PLEINS FEUX 2C rue du temple 25150 PONT DE ROIDE Pont-de-Roide-Vermondans Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:30:00 2021-07-12T09:00:00;2021-07-17T08:30:00 2021-07-17T09:00:00