LES « ACTUS » DU SERVICE PATRIMOINE ET INVENTAIRE Langres, samedi 16 mars 2024.

LES « ACTUS » DU SERVICE PATRIMOINE ET INVENTAIRE Langres Haute-Marne

Tout public

Héraldique, dendrochronologie, géologie et même spéléologie… plus que jamais la recherche se veut pluridisciplinaire et apporte de nombreuses informations sur l’histoire de la ville. Lors de cette présentation, le service Patrimoine et Inventaire vous confiera de nouvelles révélations: quels sont les secrets des bassins souterrains cachés derrière la façade de la fontaine du Marché? Qui est à l’origine de la construction de la tour d’escalier de la rue du Château du Mont où planent les ombres de Maérovak et Chirapa? D’où proviennent les pierres utilisées pour la construction des remparts des XIIIe et XIV siècles? À quand remontent le pan de bois en façade du 1 rue de la Croisette et les douze autres sites ayant fait l’objet de prélèvements en novembre 2023? 1h30 de communication et des pages d’histoire à écrire… ou corriger.

Pas de réservation.

À la Mairie (salon d’honneur) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

1 Place de l’Hôtel de Ville

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est patrimoine-inventaire@langres.fr

