Les activités estivales de la Cité des sciences

Du mardi 11 juillet 2023 au vendredi 01 septembre 2023 :

.Tout public. A partir de 2 ans. payant

Du mardi 11 juillet au vendredi 1er septembre 2023, découvrez l’offre de médiations scientifiques proposée à la Cité des sciences cet été et donnez du rythme à votre visite !

Programmation

L’oreille In’ouïe



Animation – Durée : 15 minutes – À partir de 2 ans – Accès avec le billet Cité des enfants 2/7 ans

Qu’est-ce que le son ? Comment entendons-nous ?

Partons à la découverte du fonctionnement de nos oreilles dans notre studio de musique.

Cette animation est proposée tous les jours du mardi 11 juillet au vendredi 1er septembre 2023.

Rendez-vous dans la Cité des enfants 2-7 ans.

Voyage au centre du sommeil

Animation – Durée : 20 minutes- À partir de 5 ans – Accès avec le billet Cité des enfants 5/12 ans

Au cours d’un voyage au centre du sommeil, plongez dans le domaine du rêve et des parasomnies. Somnambulisme, terreurs nocturnes, rêves lucides, cauchemars ou encore paralysie du sommeil, découvrez les rôles du sommeil à chaque étape. Petits et grands sont invités à explorer ce qui se passe dans notre cerveau pendant que nous dormons.

Cette animation est proposée tous les jours du mardi 11 juillet au vendredi 1er septembre 2023.

Rendez-vous dans la Cité des enfants 5-12 ans.

Sol, un monde insoupçonné

Atelier – Durée : 1h30 – A partir de 10 ans – Accès avec le billet « Expositions » – Capacité : 10 personnes

Réservation sur place au Biolab 15 minutes avant le début de l’atelier

Sous nos pieds existe un univers microscopique étonnant. Collemboles, diplopodes, rotifères, bactéries…Ils participent tous à enrichir et transformer le sol. Venez les découvrir lors de l’atelier sol vivant !

Du mardi 1er au dimanche 13 août 2023 : tous les jours à 14h et 16h.

Rendez-vous devant le Biolab 15 minutes avant le début de l’atelier (à côté de l’exposition Bio-inspirée).

Mathémagie

Animation – Durée : 45 minutes – À partir de 9 ans – Accès avec le billet « Expositions »

Et si les mathématiques permettaient d’expliquer la magie. A partir d’énigmes, d’effets visuels et de tours de magie, vous serez amené à vous interroger sur ces apparences trompeuses.

Du mardi au vendredi à 16h (sauf vendredi 14 juillet et mardi 15 août). Rendez-vous sur le balcon au niveau 2 des expositions.

Balade sous les étoiles

Animation – Dès 10 ans – Durée : 45 minutes – Accès avec le billet « Expositions »

Se repérer de nuit ou observer le ciel, un casse-tête ? Pas si sûr. Et quels sont ces points lumineux qui traversent parfois notre voûte céleste devant les étoiles fixes ? Comment observer et retrouver planètes, comètes, astéroïdes, météorites, étoiles filantes… ? Venez percer les secrets de la carte du ciel et exercez-vous à son utilisation pour vous évader dans le ciel nocturne.

Tous les jours à 17h. Rendez-vous sur le balcon au niveau 2 des expositions.

Réveillez-vous, faites la sieste !

Exposé – Pour tous dès 10 ans – Durée : 35 minutes – Accès avec le billet Expositions

Pendant les vacances, faites une pause ! Immergés dans une ambiance sonore, vous serez invités à vous… endormir ! Quels sont les différents types de sieste ?

Leurs atouts pour l’organisme ? Que sait-on de l’activité cérébrale lors du sommeil ?

Du mardi 1er août au vendredi 1er septembre 2023 : du mardi au vendredi à 14h (sauf mardi 15 août).

Rendez-vous dans l’espace de médiation EM7, au niveau 1 des expositions (à côté de l’expositions Cancers)

Ça ne coule pas de source

Démonstration – Durée : 45 minutes – A partir de 12 ans – Accès avec le billet « Expositions »

Quelle est notre consommation d’eau par jour et par français en moyenne ? Que représente l’eau virtuelle qui se cache derrière la fabrication de chaque objet ou aliment ? A travers des exemples concrets, le public prend conscience de sa consommation quotidienne et des impacts de celle-ci. La gestion de cette ressource a de nombreuses répercutions sur l’environnement et ce, à l’échelle planétaire.

Tous les jours à 14h, Du mardi 11 juillet au vendredi 1er septembre 2023 : du mardi au vendredi à 17h (sauf vendredi 14 juillet et mardi 15 août). Rendez-vous sur le balcon au niveau 2 des expositions.

Microplongée dans une goutte d’eau

Atelier – Durée : 1h30 – A partir de 12 ans – Accès avec le billet « Expositions » – Capacité : 10 personnes – Réservation sur place au Biolab 15 minutes avant le début de l’atelier

Venez découvrir le monde fascinant qui peuple une goutte d’eau. Tel un chercheur à l’aide d’un microscope faites vos prélèvements et identifiez des organismes surprenants.

Du lundi 14 au dimanche 27 août 2023 : tous les jours à 15h. Rendez-vous devant le Biolab 15 minutes avant le début de l’atelier (à côté de l’exposition Bio-inspirée).

Cerveau en découverte

Démonstration – Durée : 45 mn – A partir de 12 ans – Accès avec le billet « Expositions »

Quand vous écoutez de la musique, quand vous marchez, quand vous vous rappelez d’un numéro de téléphone…Vous vous servez de votre CERVEAU.

Nous vous proposons des expériences ludiques pour mieux comprendre cet organe aussi mystérieux que fascinant et faire tomber quelques idées reçues.

Tous les jours à 12h, Du mardi 1er au vendredi 11 août 2023 : du mardi au vendredi à 13h, Du mardi 1er au dimanche 13 août et du mardi 29 août 2023 au vendredi 1er septembre : tous les jours à 15h, Samedi 5 et dimanche 6 août, samedi 12 et dimanche 13 août 2023 à 16h. Rendez-vous sur le balcon au niveau 2 des expositions.

Le cancer c’est tabou, on en viendra tous à bout !

Atelier – Dès 12 ans – Durée : 45 minutes – Accès avec le billet « Expositions » En lien avec l’expo Cancers

A travers un conte et un jeu de questions/réponses, venez découvrir les mécanismes qui mènent au cancer, déjouer les tabous et en apprendre davantage sur les traitements du futur, l’origine du mot cancer et bien d’autres questions… !

Du mardi 11 au vendredi 28 juillet 2023 : du mardi au vendredi à 15h (sauf vendredi 14 juillet).

Rendez-vous dans l’espace de médiation EM7, au niveau 1 des expositions (à côté de l’expositions Cancers)

Nuances végétales

Atelier – Durée : 1h30 – A partir de 14 ans – Capacité : 10 personnes Réservation sur place au Biolab 15 minutes avant le début de l’atelier

On retrouve dans le vivant une grande palette de couleurs ! Venez fabriquer des encres et teintures naturelles à partir de différentes plantes, de la racine aux épluchures de fruits et légumes.

Quelles sont les plantes utilisées ? D’où vient leur pouvoir colorant ? Quels sont les procédés biologiques et chimiques en jeu ? Pour répondre à toutes ces questions et bien d’autres, nous vous proposons de tester et d’expérimenter pour relever le défi des teintures et encres naturelles !

Du mardi 11 au vendredi 30 juillet : tous les jours à 15h. Rendez-vous devant le Biolab 15 minutes avant le début de l’atelier (à côté de l’exposition Bio-inspirée).

La pelle du passé

Ateliers – Durée : En continu – A partir de 4 à 10 ans selon les ateliers – Accès avec le billet « Expositions »

L’archéologie prend ses quartiers d’été à la Cité des sciences et de l’industrie ! Indiana Jones d’un jour, venez découvrir quelques disciplines archéologiques, des plus évidentes aux plus surprenantes : plongez dans nos bacs à sable pour une initiation à la fouille ; résolvez nos casse-têtes en céramique ; ou encore, identifiez nos graines et découvrez ce que mangeaient nos ancêtres. Une multitude d’activités vous attendent pour rencontrer l’archéologue qui sommeille en vous !

Rendez-vous à la banque d’accueil de La pelle du passé : à la découverte de l’archéologie, avec nos médiateurs. trices.

Du 11 juillet au 1er septembre : tous les jours en continu de 14h à 16h30.

Rendez-vous sur le balcon au niveau 2 des expositions.

