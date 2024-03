Les activités de printemps dans la nature Pontpoint, mercredi 20 mars 2024.

Les activités de printemps dans la nature Pontpoint Oise

Découvrez de nouvelles activités de plein air au printemps, accessibles à toutes et tous. Au programme cueillette de jonquilles, recherche de morilles, récolte d’ail des ours, et beaucoup d’autres ! Accompagnés par un animateur nature local, partez dans la nature en toute sérénité avec votre famille et vos proches. 88 8 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-03-20 16:00:00

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France lessecretsdelaforetei@gmail.com

L’événement Les activités de printemps dans la nature Pontpoint a été mis à jour le 2024-03-01 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte