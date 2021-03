Les activités de l’Hébergerie se poursuivent dans le respect des règles sanitaires, nous contacter. Hébergerie, 27 mars 2021-27 mars 2021, Bagneux.

**Activités régulières de l’Hébergerie,**

### **ça continue**

-**Répar’vélo**, récupération et remise en état de vélos tous les premier samedis du mois et sur rendez-vous

-**Atelier bois** « Gueule de bois », menuiserie à partir de palettes de récupération, sur projet et rendez-vous

-**Jardin Optimiste**, jardinage autour du pavillon (jardin partagé) tous les dimanches après-midi et parfois le samedi ou le soir en été : les horaires varient en fonction de la saison, de la météo et des disponibilités des participants ; nous contacter.

-**Le jardin des Lumière**, nouveau venu

Ce jardin est une création d’un groupe d’habitants, on peut le traverser ou bien y participer et en partager les récoltes. C’est l’aboutissement d’un projet du budget participatif inclus dans un projet plus vaste, de végétalisation.

– L’Hébergerie héberge le **Collectif Stop Compteurs Communicants** qui se réunit chaque premier mercredi du mois et a fait une réunion publique en septembre, les informations et coordonnées de l’Hébergerie ont été relayées par la municipalité, mais il est difficile de rencontrer les gens en cette période, nous nous organisons en petit comité ou visioconférence.

prtendre rendez-vous, sur inscription ou adhésion Tel 06/07/26/67/66

-Répar’vélo : 0607266766 -Jardin optimiste : 0686182383 -Jardin des lumière : 0753551620 -Atelier bois : atelierbois.bgx@gmail.com Collectif Stop Compteurs Communicants: 0685910026

Hébergerie 7 impasse/rue Édouard Branly 92220 Bagneux Bagneux



