Les activités de l’accorderie en mars et avril Accorderie de Cachan Cachan Catégories d’évènement: Cachan

Val-de-Marne

Les activités de l’accorderie en mars et avril Accorderie de Cachan, 12 mars 2022, Cachan. Les activités de l’accorderie en mars et avril

du samedi 12 mars au dimanche 10 avril à Accorderie de Cachan

Les activités de l’accorderie en mars et avril * Samedi 12 mars : Atelier Bonsaï * Samedi 19 mars : Marche nordique au Parc de Sceaux * Dimanche 10 avril : Jardinage et semis [https://www.accorderie.fr/cachan/](https://www.accorderie.fr/cachan/) inscription : 06.52.55.80.94 Proposé par l’accorderie Accorderie de Cachan 179 AV Aristide Briand, 94 Cachan Cachan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T15:00:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cachan, Val-de-Marne Autres Lieu Accorderie de Cachan Adresse 179 AV Aristide Briand, 94 Cachan Ville Cachan lieuville Accorderie de Cachan Cachan Departement Val-de-Marne

Accorderie de Cachan Cachan Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cachan/

Les activités de l’accorderie en mars et avril Accorderie de Cachan 2022-03-12 was last modified: by Les activités de l’accorderie en mars et avril Accorderie de Cachan Accorderie de Cachan 12 mars 2022 Accorderie de Cachan Cachan Cachan

Cachan Val-de-Marne