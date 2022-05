Les actions de conservation du moineau friquet Talant, 22 juin 2022, Talant.

Présentation de l’action de conservation en faveur du moineau friquet menée par la LPO depuis 2020 en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire. Cette présentation, faite par la stagiaire de Master 2 pour la LPO, sera également l’occasion d’évoquer l’écologie de l’espèce ainsi que les premiers résultats de l’action et ses perspectives. RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ».

pass sanitaire demandé

cote-dor@lpo.fr +33 3 80 56 27 02

