Les acteurs de Bonne Foi de Marivaux

2022-06-02 19:30:00 – 2022-06-02 Cette comédie en un acte raconte la double situation de jeu mise en œuvre par Merlin et Madame Amelin. Eraste commande une pièce à Merlin pour remercier sa tante, Madame Amelin, de lui céder son bien

pour soutenir son mariage avec Angélique. Dans l’urgence Merlin fait appel au personnel de la maison qui deviendront les acteurs dépassés de cet impromptu. Mais la surprise va tourner court quand Madame

Argante, mère d’Angélique, va découvrir ce projet…

Programme

Première partie : 2 parcours libres dans le cadre des passages de brevets d’études théâtrales.

– L’anti princesse par Anais Joly

– Sur la nuit par Xénia Cohen

Deuxième partie : Les Acteurs de bonne foi de Marivaux Présentation des travaux du cursus Art Dramatique 18-30 ans du conservatoire de Bourges

