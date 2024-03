Les Acoustiques Anonymes- Plages musicales Labenne, vendredi 23 août 2024.

Les Acoustiques Anonymes- Plages musicales Labenne Landes

Concert du vendredi soir des plages musicales !

Rendez-vous à 19h00 esplanade de la plage

Ponctués d’humour, de folie et de décalages total, les acoustiques anonymes livrent, en prise directe leurs compositions originales et recyclent aussi bien des standards de la chanson française que des musiques du monde. Un Live Des Acoustiques Anonymes, c’est 100 % festif, interactif et délicieux. Chacune de leur prestation est unique car revisitée et laisse la part belle à une incroyable liberté.

Programmé par LMA. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 19:00:00

fin : 2024-08-23 21:00:00

Esplanade de la plage

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@ville-labenne.fr

