Les ACMGE font leur show – Soirée 3 Casino Théâtre, 12 juin 2022, Genève.

Casino Théâtre, le dimanche 12 juin à 17:00

**Show 1 : La bibliothèque enchantée** Les plus petits de nos artistes vous emmènent cette année dans une bibliothèque magique. Lorsqu’ils tombent sur un ouvrage des _Mille et une Nuits_ qui prend subitement vie, des petits écoliers sont bien obligés de se rendre à l’évidence : leurs yeux ne leur jouent pas des tours ! Un spectacle léger et rayonnant, plein d’humour et de poésie. **Show 2 : Si les poupées pouvaient parler…** Qui n’a jamais rêvé d’être enfermé dans un magasin de jouets pendant une nuit ? Dans le spectacle de nos jeunes graines de star, des jouets prennent mystérieusement vie et forment une coalition pour éviter de finir vendus à des clients et séparés impitoyablement… Inspiré de la comédie musicale _Le soldat rose_, le résultat est un spectacle fantaisiste à l’humour résolument décalé ! **Show 3 : Les enfants du rock** On ressortira décoiffé du show très rock de nos ados ! Abandonnés par leurs parents exaspérés, une bande de jeunes doit apprendre du jour au lendemain à survivre par ses propres moyens. Réussiront-ils à mettre leurs différends de côté, ou le conflit l’emportera-t-il sur l’entente ? Tiré du roman _Les enfants de Timpelbach_, le spectacle donnera à entendre un medley des plus énergiques, entre Queen, Pink Floyd et les Rolling Stones, pour ne citer que quelques noms !

Entre poésie et rock qui claque, les élèves juniors des Ateliers de Comédie Musicale de Genève vous présentent 3 spectacles !

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-12T17:00:00 2022-06-12T19:30:00