Les ACMGE font leur show – Soirée 2 Casino Théâtre, 11 juin 2022, Genève.

**Show 1 : Toute la vérité, rien que la vérité !** Au pénitencier de Chicago, 6 femmes racontent leur histoire, et plaident leur innocence. Mais comment en sont-elles arrivées là ? Librement inspiré de la comédie musicale culte _Chicago_, le show de nos jeunes élèves pré-professionnelles en reprend les chansons pour les réarranger dans un spectacle original. **Show 2 : The Fourteen Women (and One Man) Show** La classes des adultes amateurs vous présente un spectacle… dans l’air du temps ! Au rythme des chansons ensoleillées d’ABBA, ça va parler démographie, et questions de genre : comment monter _Mamma Mia_ avec 14 filles et 1 mec ? En abordant avec humour les difficultés rencontrées pour monter le spectacle (bien réelles !), on réfléchira ici aux rôles de genre, et à l’avenir de la comédie musicale, dans un show qui puise son inspiration dans le classique _Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus_.

De Chicago à Mamma Mia, les élèves des Ateliers de Comédie Musicale de Genève vous présentent deux spectacles de comédie musicale colorés !

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



