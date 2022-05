Les ACMGE font leur show – Soirée 1 Casino Théâtre, 10 juin 2022, Genève.

Casino Théâtre, le vendredi 10 juin à 19:00

Embarquez-vous pour une soirée qui rassemble deux spectacles, celui de nos adultes amateurs et celui de nos élèves professionnels ! **Show 1 : Au shaker, pas à la cuillère** Dans un spectacle qui met à l’honneur les chansons classiques des films James Bond, notre groupe des adultes amateurs vous fera déambuler à travers des numéros de chant et danse, pour mieux redécouvrir l’univers palpitant et sulfureux du plus célèbre des agents secrets. Au programme : une histoire loufoque avec des interprétations chantées et dansées de _Skyfall_, _Golden Eye_, _No Time to Die_, et bien d’autres titres encore ! **Show 2 : Le jeu des sept péchés** Mais d’où vient la nature mauvaise des humains, et leur vilaine tendance à susciter des catastrophes ? Dans cette fable musicale, nos élèves pros incarnent les 7 péchés capitaux, avec tous leurs savoureux travers. Au royaume du péché, on s’ennuie, il faut bien inventer des jeux, dont les humains seront les malheureux pions… Porté par des airs de _Mozart l’opéra rock_, mais également _Sweeney Todd_, _Les Misérables_ et un medley de chansons pop, ce spectacle délicieusement impertinent saura réjouir son public.

De James Bond à Mozart l’Opéra Rock, les élèves pros et amateurs des Ateliers de Comédie Musicale de Genève vous présentent deux spectacles déjantés !

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



