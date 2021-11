Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Les achats socialement et écologiquement responsables Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Les achats socialement et écologiquement responsables Mairie de Colomiers, 18 novembre 2021, Colomiers. Les achats socialement et écologiquement responsables

Mairie de Colomiers, le jeudi 18 novembre à 18:00

Dans le cadre du mois de l’Économie sociale et solidaire et de la Semaine des achats socialement et écologiquement responsables, la Mijoteuse, lieu d’accompagnement à la création d’activité en lien avec l’ESS, propose une conférence en deux parties. * La première sera animée par** e-BikeFab**, acteur columérin de l’Économie sociale et solidaire, et aura pour objet l’**électrification des vélos**. * La seconde vous permettra de découvrir **Le Jardin d’Anna**, qui vous propose de réaliser vos produits cosmétiques, la lessive, des savons etc. Un temps convivial autour d’un buffet est prévu après la conférence. Nombre de places limité. **Réservation** : **[mijoteuse@mairie-colomiers.fr](mailto:mijoteuse@mairie-colomiers.fr) **ou au** 05 61 15 31 87** Horaires ——– 18h **Détails sur le lieu**: La Mijoteuse, place Joseph-Verseille La Mijoteuse, place Joseph-Verseille Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers