VILLE DE VINCENNES (L.1-1098173/3-1098174/1098185) PRESENTE CE SPECTACLE LES ACHARNISTESEn famille, dès 7 ansCompagnie Le Klou Conception : Jean-François Maurier, Rafael Batonnet Mise en scène : Jean-François Maurier Co-écriture et jeu : Michaël Périé, Rafael Batonnet Lumière : Thomas Delacroix Mobilier/accessoires : Adrien Alessandrini Choix des défroques : Nadia Léon Dans un univers beckettien, deux personnages clownesques tentent d'organiser leur désordre et de donner un sens à leur venue au monde. Ces désœuvrés actifs et, à leur manière, inventifs, comblent leur vide existentiel en mettant à exécution des projets aussi dérisoires qu'inutiles, parfois même risqués… « Un spectacle gestuel, visuel et sonore, truffé de prouesses et prolifique en rires, où le ratage est porté aux firmaments et où sa répétition devient son énonciation. Il y a de la beauté dans l'échec avec ces deux acharnistes-là ! » SPECTATIF

Espace Sorano VINCENNES 16 rue Charles Pathé 94300

