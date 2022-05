Les accueils en fête Esplanade François Mitterrand Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Restitutions de danses, maquillage et soirée dansante avec DJ, dans un esprit convivial et de partage avec les accueils périscolaires des écoles de Lormont. Buvette et foods-trucks, possibilité de pique-nique. Venez déguisés !

Gratuit

Animations des centres d’accueil périscolaires de Lormont. Esplanade François Mitterrand Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T18:00:00 2022-05-13T21:00:00

