Arcueil La Maison des solidarités Arcueil, Val-de-Marne Les accueils du jardin partagé La Maison des solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Les accueils du jardin partagé La Maison des solidarités, 24 novembre 2021, Arcueil. Les accueils du jardin partagé

La Maison des solidarités, le mercredi 24 novembre à 14:30

Les accueils du jardin partagé —————————— ### Mercredis 17 et 24 novembre de 14h30 à 17h Il est maintenant l’heure de récolter les haricots, continuer à faire rougir les tomates et les poivrons et préparer la terre pour semer les salades d’hiver et les épinards !

Gratuit

Proposé par la MDS La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu La Maison des solidarités Adresse 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Ville Arcueil lieuville La Maison des solidarités Arcueil