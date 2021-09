Saint-Marcel-Bel-Accueil Saint-Marcel-Bel-Accueil Isère, Saint-Marcel-Bel-Accueil “Les Accueillantes” : biennale d’art visuel et de spectacles vivants Saint-Marcel-Bel-Accueil Saint-Marcel-Bel-Accueil Catégories d’évènement: Isère

Saint-Marcel-Bel-Accueil

“Les Accueillantes” : biennale d’art visuel et de spectacles vivants Saint-Marcel-Bel-Accueil, 10 septembre 2021, Saint-Marcel-Bel-Accueil. “Les Accueillantes” : biennale d’art visuel et de spectacles vivants 2021-09-10 – 2021-09-11

Saint-Marcel-Bel-Accueil Isère Saint-Marcel-Bel-Accueil EUR 10 20 Pour tous les goûts et tous les âges, Les Accueillantes proposent en soirée des spectacles et en journée des ateliers d’expression théâtrale ! admin@theatredanoukis.fr +33 7 66 51 02 81 http://www.theatredanoukis.fr/les-accueillantes dernière mise à jour : 2021-07-01 par

