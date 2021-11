Yerres Salle Malraux Essonne, Yerres Les accros du chat Salle Malraux Yerres Catégories d’évènement: Essonne

Yerres

Les accros du chat Salle Malraux, 13 novembre 2021, Yerres. Les accros du chat

du samedi 13 novembre au dimanche 21 novembre à Salle Malraux

5 ème édition des ACCROS DU CHAT À Yerres Salle Malraux Expositon – vente 100 % félin. 20 artistes peintres, sculpteurs et artisans. 10% des ventes reversées à l école du chat libre Val d Yerres et de Seine. Entrée libre sous pass sanitaire. OUVERT TOUS LE JOURS.

Entrée libre gratuite

Exposition Les accros du chat Salle Malraux Yerres Yerres Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T19:30:00;2021-11-14T09:30:00 2021-11-14T19:30:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T18:30:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T18:30:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-21T09:30:00 2021-11-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Yerres Autres Lieu Salle Malraux Adresse Yerres Ville Yerres lieuville Salle Malraux Yerres