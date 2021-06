Les Accords de VIAN, Cabaret Spectacle de l’orchestre APACHE ZAZOU Office de Tourisme de CERGY PONTOISE, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Pontoise.

Office de Tourisme de CERGY PONTOISE, le dimanche 11 juillet à 16:00

De » La rue Traversière » à « Rock and Rollmops » en passant par « Le petit Commerce » ou « La valse Jaune « , des chansons et des arrangements de Jazz, des textes toujours en résonnance actuelle. Un choix aventureux puisé dans la production frénétique de celui qui fit se rejoindre le monde du jazz et des lettres, de la chanson, du journalisme et du cinéma. L’orchestre Apache Zazou est une formation héritière de Gus Viseur et Django Reinhardt avec Annie Papin chant, Thierry Bretonnet accordéon, Jean-Paul Jamot guitare et chant, Didier Sarrazin contrebasse et Stéphane Nossereau chant et batterie.

Gratuit – Tout public – Jauge limitée: réservation

Cabaret Spectacle entièrement composé par Boris VIAN et interprété par l’orchestre APACHE ZAZOU, formation héritière de Gus VISEUR et Django REINHARDT.

Office de Tourisme de CERGY PONTOISE Quais de l’Oise – 95000 PONTOISE Pontoise Centre-Ville Val-d’Oise



