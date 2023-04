Marché Hebdomadaire – Les Abrets en Dauphiné Les Abrets, 1 janvier 2023, Les Abrets en Dauphiné.

Marché hebdomadaire de produits locaux et de vêtements..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Les Abrets Rue Gondrand

Les Abrets en Dauphiné 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Local products and clothes. Every Thursday from 8 a.m to 12a.m

Mercado semanal de productos locales y ropa.

Wochenmarkt mit lokalen Produkten und Kleidung.

Mise à jour le 2022-10-27 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné