Aude Lagrasse 14H30 -17H30 : Select Aioli & La 2CV sound system

– Jeux Géants de « Ludule »

Buvette & restauration La Plagette (gratuit) –

18H : GALAPIAT CIRQUE : La brise de la pastille – Parvis de l’Abbaye.

Participation libre et nécessaire https://www.facebook.com/abracadagrasses Lagrasse

