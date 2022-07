LES ABRARACCOURCIES

2022-07-23 – 2022-07-23 Après deux années d’absence, toute l’équipe d’ Artkissonn’ est heureuse de vous annoncer le retour du festival en formule « allégée » ! c’est du concentré de bonheur qu’on vous propose sur deux jours. voilà ce qui vous attend : – 14H -18H : le Festival OFF, lives de groupes locaux dans le village

– 18H : Lonely circus – Boulodrome Place de la halle :

Ouverture des portes 19H

– 19H : Select Aioli & La 2CV sound system

– l’Apér’aïoli et la guinguette Artkissonn’ vous régalent !

– 21H : SOFAZ – Maloya Electro

– 22 H 30 : SUPER CUMBION Cumbia

– 00H00 : SELECT AIOLI FEAT DAPATCH dernière mise à jour : 2022-07-07 par

