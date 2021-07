Pontchâteau Pontchâteau 44160, Pontchateau LES ABEILLES SAUVAGES Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: 44160

Pontchateau

LES ABEILLES SAUVAGES Pontchâteau, 21 août 2021-21 août 2021, Pontchâteau. LES ABEILLES SAUVAGES 2021-08-21 – 2021-08-21

Pontchâteau 44160 Cette sortie débutera par la recherche d’abeilles sauvages (et domestiques pour comparaison) et se terminera avec la fabrication de gîtes pour abeilles « solitaires » que les participants pourront rapporter. Cette sortie est proposée en lien avec l’exposition « Abeilles précieuses sentinelles ». Animée par Patrick Trécul Cette sortie débutera par la recherche d’abeilles sauvages (et domestiques pour comparaison) et se terminera avec la fabrication de gîtes pour abeilles « solitaires » que les participants pourront rapporter. Cette sortie est proposée en lien avec l’exposition « Abeilles précieuses sentinelles ». Animée par Patrick Trécul dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: 44160, Pontchateau Étiquettes évènement : Autres Lieu Pontchâteau Adresse Ville Pontchâteau lieuville 47.43693#-2.08954